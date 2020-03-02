Son dakika haberler: Libya'da darbeci Hafter'e bağlı milisler saldırı düzenledi

Trablus merkezli Panorama TV'nin haberine göre, darbeci Hafter'e bağlı milisler, bu gece Trablus'un güneyindeki Tarik eş-Şuk bölgesine roketli saldırı düzenledi.

Bir eve isabet eden roket nedeniyle 10 yaşındaki 1 çocuk hayatını kaybetti. Aynı aileden 4 kişinin de yaralandığı saldırıda, evde büyük hasar oluştuğu belirtildi.

Hafter milisleri geçen cuma günü 25'i Trablus'un dışa açılan tek kapısı olan Mitiga Havalimanı'na olmak üzere Trablus'a 60'tan fazla roket fırlatmıştı. Bir okula da isabet eden roket nedeniyle okulda maddi zarar oluşmuş, hafta sonu tatili olması nedeniyle ölen veya yaralanan olmamıştı.