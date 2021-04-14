Son dakika haberler... Koronavirüste korkunç bilanço: Brezilya'da ölüm sayısı doğum sayısını geçti!

Brezilya'nın Rio de Janeiro şehrinde altı aydır üst üste ölüm sayısı doğum sayısını geçti. Bu durum ülkedeki koronavirüs krizinin ne kadar ağır olduğunu gösteren bir veri olarak değerlendiriliyor.

CNN'nin haberine göre Rio de Janeiro'da mart ayında 36 bin 437 ölüm gerçekleşti, bu 32 bin 60 olarak kaydedilen doğum verisinden yüzde 16 daha yüksek.

Rio de Janeiro, bu açıdan tek şehir değil. Nüfusu yarım milyonun üzerinde olan 10 başka Brezilya şehrinde daha doğumlardan daha çok ölüm kaydedildi.

CNN'in haberinde bu sayılar, Brezilya'nın koronavirüsle olan mücadelesinde federal ve yerel yetkililerin başarısız olduğunu gösteren işaretlerden biri olarak değerlendiriliyor.

Brezilya'da görülen mutasyonun koronavirüsün daha hızlı yayılmasına neden olduğu düşünülüyor.

Amerikan Johns Hopkins Üniversitesi'nin verilerine göre ülkede geçen ay 77 bin 515 kişi koronavirüsten ötürü hayatını kaybetti, iki milyon yeni vaka kaydedildi. Ülkenin Sağlık Bakanlığı verilerine göre 27 eyalette yoğun bakım doluluk oranı yüzde 80'nin üzerinde.

Şimdiye kadar ülke nüfusunun yüzde 3'üne tekabül eden 6,3 milyon kişi koronavirüs aşısı yaptırdı.

Ancak özellikle ilk dozu yaptırdığı halde ikinci dozu olmayanların sayısı yüksek.

21,1 milyon kişiden 1,5 milyonu ikinci doz aşısını olmaya gitmedi.

Brezilya basınına göre kamuda ikinci dozun önemine dair kafa karışıklığı var, aynı zamanda düşük gelir grubundaki vatandaşların aşılama merkezlerine gitmekte zorluk yaşadığı aktarılıyor.

BREZİLYA'DA BİR GÜNDE KOVİD-19'DAN 3 BİN 808 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülkede son 24 saatte 82 bin 186 yeni vakanın tespit edilmesiyle, toplam vaka sayısı 13 milyon 599 bin 994’e çıktı.

Ülkede iyileşenlerin sayısı da 12 milyon 74 bin 798 olarak açıklandı.

Son 24 saatte 3 bin 808 kişi yaşamını yitirdi. Salgın nedeniyle ülkedeki toplam ölü sayısı 358 bin 425'e yükseldi. Nüfusu 210 milyonu aşan Güney Amerika ülkesi Brezilya, ABD'nin ardından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en çok etkilenen ülke konumunda bulunuyor.

Brezilya, son haftalarda hem yoğun bakım ünitelerindeki doluluk hem de ülkenin Amazonas eyaletinde ortaya çıkan Kovid-19'un daha bulaşıcı türü P1'in yayılması nedeniyle zor günlerden geçiyor.

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