Son dakika haberi: KoronavirÃ¼s tedavisi iÃ§in bir ilk yaÅŸandÄ± Deksametazon ilacÄ±...

Son dakika... Habere gÃ¶re uzmanlar, dÃ¼ÅŸÃ¼k dozlu steroid tedavisinin Ã¶lÃ¼mcÃ¼l corona virÃ¼sÃ¼ (koronavirÃ¼s) ile savaÅŸta Ã¶nemli bir rol oynayabileceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.

Oxford Ãœniversitesi Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼nde yapÄ±lan araÅŸtÄ±rmada ilacÄ±n solunum cihazÄ±na baÄŸlÄ± hastalarda Ã¶lÃ¼m riskini Ã¼Ã§te bir azalttÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ldÃ¼. Oksijen verilen hastalarda bu oran beÅŸte bir.

Deksametazon, mevcut tedavilerin koronavirÃ¼ste de iÅŸe yarayÄ±p yaramayacaÄŸÄ±nÄ± gÃ¶rmek iÃ§in baÅŸlatÄ±lan dÃ¼nyanÄ±n en kapsamlÄ± araÅŸtÄ±rmasÄ± kapsamÄ±nda denendi.

'Ä°NGÄ°LTERE'DE BEÅž BÄ°N KÄ°ÅžÄ° KURTARILABÄ°LÄ°RDÄ°'

Uzmanlara gÃ¶re, bu ilaÃ§ salgÄ±nÄ±n baÅŸladÄ±ÄŸÄ±ndan bu yana Ä°ngiltere'de mevcuttu ve koronavirÃ¼s vakalarÄ±nda kullanÄ±lsaydÄ± beÅŸ bine kadar hastanÄ±n hayatÄ± kurtarÄ±labilecekti.

Ucuz olmasÄ± nedeniyle ilacÄ±n yÃ¼ksek vaka sayÄ±sÄ±yla baÅŸ etmekte zorlanan yoksul Ã¼lkeler iÃ§in de yararlÄ± olacaÄŸÄ± belirtiliyor.

KoronavirÃ¼se yakalanan her 20 hastadan 19'unun hastaneye gitmeden iyileÅŸtiÄŸi tahmin ediliyor.

Hastaneye yatan hastalarÄ±n Ã§oÄŸu da iyileÅŸiyor. Ancak bazÄ± hastalara oksijen verilmesi ya da bu kiÅŸilerin solunum cihazÄ±na baÄŸlanmalarÄ± gerekiyor.

Deksametazonun yÃ¼ksek risk grubundaki hastalarda etkili olduÄŸu gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.

Ä°laÃ§ halihazÄ±rda bir dizi hastalÄ±kta inflamasyonu azaltmak iÃ§in kullanÄ±lÄ±yor. Ä°lacÄ±n koronavirÃ¼sle savaÅŸmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±rken zayÄ±f dÃ¼ÅŸen baÄŸÄ±ÅŸÄ±klÄ±k sisteminde oluÅŸan hasarÄ±n bir kÄ±smÄ±nÄ± engellediÄŸi belirtiliyor.

Â

SÄ°TOKÄ°N FIRTINASI

VÃ¼cudun aÅŸÄ±rÄ± tepkisine "sitokin fÄ±rtÄ±nasÄ±" adÄ± veriliyor ve bunun Ã¶lÃ¼mcÃ¼l olabileceÄŸi vurgulanÄ±yor.

Ä°laÃ§ denemesinde hastanede tedavi gÃ¶ren 2000 hastaya deksametazon verildi.

Ve sonuÃ§lar, bu ilacÄ± almayan 4 bin hastanÄ±n verileriyle kÄ±yaslandÄ±. Ä°laÃ§la solunum cihazÄ±na baÄŸlÄ± hastalarÄ±n Ã¶lÃ¼m riski oranÄ± yÃ¼zde 40'tan yÃ¼zde 28'e dÃ¼ÅŸtÃ¼.

Uzmanlar, deksametazonun Kovid-19 hastalarÄ±nda Ã¶lÃ¼m oranÄ±nÄ± azaltan ilk ilaÃ§ olduÄŸunu sÃ¶ylÃ¼yor.

Oksijene ihtiyaÃ§ duyan hastalarda ise bu oran yÃ¼zde 25'ten yÃ¼zde 20'ye indi. AraÅŸtÄ±rma heyetinin baÅŸkanÄ± Prof. Peter Horby, "Bu ÅŸimdiye kadar Ã¶lÃ¼m oranÄ±nÄ± azaltan tek ilaÃ§. Ã–lÃ¼m oranÄ±nÄ± Ã¶nemli Ã¶lÃ§Ã¼de azaltÄ±yor. Bu bÃ¼yÃ¼k bir sonuÃ§" dedi.

BU VÄ°DEO Ä°LGÄ°NÄ°ZÄ° Ã‡EKEBÄ°LÄ°R