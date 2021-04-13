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hurriyet.com.tr / DIŞ HABERLER
Haber Giriş: 13.04.2021 - 15:58 | Son Güncelleme:

Son dakika haberler... Koronavirüs gölgesinde Ramazan: Kabe'de ilk teravih namazı böyle kılındı

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Son dakika haberler... Koronavirüs gölgesinde Ramazan: Kabe'de ilk teravih namazı böyle kılındı

Geçen sene olduğu gibi bu sene de koronavirüs salgınının gölgesinde başlayan Ramazan ayının ilk teravih namazı kılındı. Kovid-19 tedbirlerinin alındığı kutsal camilerden ilk fotoğraflar da dünyaca ünlü haber ajanslarına düştü.

Dünya genelinde yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele tüm hızıyla devam ederken Ramazan ayı bu yıl da Kovid salgını gölgesinde başladı. Suudi Arabistan'ın Mekke kentindeki Mescid-i Haram'da, Medine'deki Mescid-i Nebevi'de ilk teravih namazı önlemler altında kılındı.

Reuters, AP, AFP gibi haber ajansları kutsal şehirden koronavirüs önlemleri altında gerçekleştirilen ibadet fotoğraflarını servi setti.

Suudi Arabistan İki Kutsal Cami İşleri Genel Başkanlığı, hem Mescid-i Haram'da ve Mescid-i Nebevi'de Kovid-19 tedbirleri kapsamında dezenfeksiyon çalışmalarının sürekli olarak devam ettirildiğini ve Müslümanların gerçekleştirdikleri ibadetler için tüm önlemlerin alındığını açıkladı.

Son dakika haberler... Koronavirüs gölgesinde Ramazan: Kabede ilk teravih namazı böyle kılındı
Ramazan ayı boyunca Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi'de teravih namazlarının 20 rekat yerine 10 rekat olarak kılınacağını duyurulmuştu. Böylece buruk da olsa kovid-19'a karşı güvenli şekilde ibadetler gerçekleştirilecek.

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