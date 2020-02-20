Son dakika haberler... Komşuda alarm sürüyor! 2 kişi daha karantinaya alındı, okullar tatil edildi

Babol Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Mustafa Cevaniyan yaptığı açıklamada, Babol şehrinde 2 kişinin korona virüsü şüphesiyle karantina altına alındığını belirterek, "Kesin teşhis için test sonuçlarını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Karantina altına alınan 2 kişinin test sonuçları olmadan kesin teşhis koyamayacaklarını belirten Cevaniyan, "Her 2 kişi de şu an karantina altında ve gerekli örnekler şüphelilerden alındı" dedi.

Dün virüs nedeniyle 2 kişi ölmüştü

İran'ın Kum şehrinde korona virüsü taşıdığı tespit edilen ve karantina altında bulunan 2 kişi dün hayatını kaybetmiş, İran Sağlık Bakanı Yardımcısı Ali Rıza Vahap Zade de olayı doğrulamıştı.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin talimatıyla korona virüsü ile mücadele merkezi oluşturulurken, virüsün görüldüğü Kum şehrinde okullar bugün için tatil edildi.



