Sefa KARAHASAN / LEFKOŞA(DHA)
Haber Giriş: 13.03.2020 - 11:42,
Son dakika haberler: KKTC’de corona virüs tespit edilenlerin sayısı 5’e çıktı
KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) koronavirüs (Covid-19) tespit edilen kişi sayısı 5'e çıktı.
Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Lefkoşa'da karantina altında tutulan 3 kişi de daha koronavirüs tespit edilmesiyle vaka sayısı 5’e yükseldi. Koronavirüs teşhisi koyulan kişilerin 4’ünün Alman turist olduğu, bir kişinin de İngiltere’den dönüş yapan KKTC vatandaşı olduğu bilgisi paylaşıldı.
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