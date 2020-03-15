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Dünya
Sefa KARAHASAN / LEFKOŞA (DHA)
Haber Giriş: 15.03.2020 - 09:29,Son Güncelleme:/

Son dakika haberler... KKTC'de Corona Virüs vaka sayısı 6'ya yükseldi

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Son dakika haberler... KKTC'de Corona Virüs vaka sayısı 6'ya yükseldi
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) Corona Virüs (Covid-19) tespit edilen kişi sayısı 6'ya çıktı.

Sağlık Bakanı Ali Pilli, KKTC’de son yapılan 4 tetkikten birinin daha pozitif çıktığını söyledi. Bakan Pilli, ülkedeki yeni Corona Virüs vakasının İngiltere’den gelen bir KKTC vatandaşı olduğunu belirtti.

VAKALAR ARASINDA 2 KKTC VATANDAŞI VAR

Otellerde gözlem altında tutulan turistlerden 3’üne yapılan testlerin ise negatif çıktığını ifade eden Sağlık Bakanı Pilli, Corona Virüs hastalarının genel durumun iyi olduğunu, hastanede karantinada tedavilerinin sürdüğünü söyledi. KKTC'de Corona Virüs teşhisi konulan kişilerin 4'ü turist, 2'si ise KKTC vatandaşı.

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