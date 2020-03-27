Son dakika haberler: KKTC'de corona virüs önlemi! İlan edildi...
KKTC'de köylerde ortaya çıkan korona virüs salgının önüne geçmek için hükümet sokağa çıkmayı yasakladı.
Konuyla ilgili açıklama yapan Başbakan Ersin Tatar, sokağa çıkma kararının bugün uygulamaya başlandığını söyledi. Başbakan Tatar, "Ziyamet, Balalan, Esenköy, Yeşilköy, Gelincik, Boltaşlı, Derince, Taşlıca, Avtepe, Adaçay, Yenierenköy, Sipahi, Kuruova, Kaleburnu, Dipkarpaz'da 7 gün boyunca kısmi sokağa çıkma yasağı kararı, tam sokağa çıkma yasağı seviyesine yükseltmiştir" dedi.
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