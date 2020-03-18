Son dakika haberler... KKTC Sağlık Bakanı hastaneye kaldırıldı

Edinilen bilgilere göre, koronavirüs nedeniyle yapılan Bakanlar Kurulu'nda rahatsızlaşan Pilli, hemen Lefkoşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Demirören Haber Ajansı'na konuşan Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, Pilli'nin stres ve yorgunluktan hastaneye kaldırıldığı, bir şeyinin olmadığını söyledi. Gözlem altına alınan Pilli'nin sağlık durumun iyi olduğu belirtildi.