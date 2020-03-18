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Dünya
Sefa KARAHASAN, LEFKOŞA (DHA)
Haber Giriş: 18.03.2020 - 16:20,Son Güncelleme:/

Son dakika haberler... KKTC Sağlık Bakanı hastaneye kaldırıldı

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Son dakika haberler... KKTC Sağlık Bakanı hastaneye kaldırıldı
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanı Ali Pilli, Bakanlar Kurulu sırasında tansiyonunun düşmesi nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, koronavirüs nedeniyle yapılan Bakanlar Kurulu'nda rahatsızlaşan Pilli, hemen Lefkoşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 

Demirören Haber Ajansı'na konuşan Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, Pilli'nin stres ve yorgunluktan hastaneye kaldırıldığı, bir şeyinin olmadığını söyledi. Gözlem altına alınan Pilli'nin sağlık durumun iyi olduğu belirtildi. 

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