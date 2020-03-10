Son dakika haberler... Kanada'da Corona Virüs'ten ilk ölüm

Çin’den dünyaya yayılan 4 bin 27 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan Corona Virüsü nedeniyle Kanada’da ilk ölüm gerçekleşti. Sağlık yetkilileri, hayatını kaybeden Kanadalı'nın Vancouver’de bakım evinde yaşadığını ifade etti. Hastanın yaşı açıklanmadı.

Ülke genelinde şu ana kadar 70 vakanın görüldüğü açıklanmıştı.