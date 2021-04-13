Son dakika haberler... İtalya'nın başkentinde büyük protesto: 'Özgürlük özgürlük' diye bağırdılar!

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İtalya'da Draghi hükümeti Kovid-19 tedbirleri nedeniyle protesto edildi

İtalya'da küçük işletme sahipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri sebebiyle kapalı olan işletmelerinin yeniden açılması talebiyle Roma'da, Mario Draghi liderliğindeki hükümeti protesto etti.

Başbakanlık sarayı Chigi yakınlarındaki San Silvestro meydanında yoğun yağışa rağmen toplanan yaklaşık 1000 kişi, "Ben (dükkanımı) açıyorum" sloganıyla son bir haftada başkentte ikinci protesto mitingini gerçekleştirdi.

Yoğun güvenlik önlemleri alınan protesto için başbakanlığa çıkan tüm yollar, güvenlik güçlerince kapatıldı.

Protesto sırasında, Başbakan Draghi ve hükümeti aleyhinde sloganlar atılırken, göstericiler sık sık "Özgürlük özgürlük" diye bağırdı.

Protestocular yeterli mali destek alamamaktan ve uzun süredir işletmelerinin faaliyetlerinin durdurulmuş olmasından şikayet etti.

Bazı göstericilerin, polise, meşale, şişe, taş ve ses bombaları attığı gözlendi.

Protesto sırasında güvenlik güçleriyle, göstericiler arasında zaman zaman gergin anlar yaşanırken, bazı noktalarda küçük çaplı arbedelerin yaşandığı görüldü.

Olaylar daha fazla büyümeden protestocu grup dağıldı.

İtalyan basınında çıkan haberlerde de bu protestoya katılmak üzere farklı kentlerden Roma'ya doğru yola çıkan pek çok otobüsün de başkentin girişinde durduruldukları belirtildi.

İTALYA'DA SON DURUM

İtalya'da son 24 saatte Kovid-19'dan 358 kişi hayatını kaybetti

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 358 artarak 114 bin 612 oldu.

Sağlık Bakanlığının günlük açıkladığı verilere göre, ülkede son 24 saatte yapılan 190 bin 635 testte 9 bin 789 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başladığı geçen yıl şubattan bu yana toplam vaka sayısı 3 milyon 779 bin 594’e ulaştı.

Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı 524 bin 417'ye geriledi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 358 artarak, 114 bin 612'ye yükseldi.

İyileşenlerin sayısı ise 18 bin 10 artışla 3 milyon 140 bin 565'e ulaştı.

Kovid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020’de başladığı ülkede aşılananların sayısı 13 milyon 125 bin 458 oldu. Aşılananların 3 milyon 952 bin 644'ünü ikinci dozu alanlar oluşturdu.

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