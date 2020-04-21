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Dünya
DHA
Haber Giriş: 21.04.2020 - 15:40,Son Güncelleme:

İsrail’den Suriye’ye hava saldırısı iddiası: 9 kişi öldü

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İsrail’den Suriye’ye hava saldırısı iddiası: 9 kişi öldü
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İsrail’in Suriye’ye yönelik hava saldırısında 9 rejim askerinin öldüğü iddia edildi.

Suriye’nin haber ajansı SANA’daki haberde, rejime ait olan, Humus ve Palmira kentlerinde bulunan hava savunma sistemlerinin İsrail hava saldırısını önlediği belirtilirken; İsrail medyası ise hava saldırısının T-4 Hava Üssü olarak da bilinen Tiyas Askeri Hava Üssü’nü hedef aldığını belirtti. İsrail Hava Kuvvetleri tarafından düzenlendiği belirtilen hava saldırısında 9 rejim askerinin öldüğü öne sürüldü.

 
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