İsrail’den Suriye’ye hava saldırısı iddiası: 9 kişi öldü

Suriye’nin haber ajansı SANA’daki haberde, rejime ait olan, Humus ve Palmira kentlerinde bulunan hava savunma sistemlerinin İsrail hava saldırısını önlediği belirtilirken; İsrail medyası ise hava saldırısının T-4 Hava Üssü olarak da bilinen Tiyas Askeri Hava Üssü’nü hedef aldığını belirtti. İsrail Hava Kuvvetleri tarafından düzenlendiği belirtilen hava saldırısında 9 rejim askerinin öldüğü öne sürüldü.