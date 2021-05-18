Son dakika haberler... İsrail'den skandal talep: Operasyon için 2-3 güne ihtiyacımız var!

İlk haftasını dolduran İsrail'in Gazze'ye ölüm yağdıran saldırıları Pazartesi gecesi de kesilmedi, kıyı şeridindeki patlamalarla Filistinliler günün ağarmasını korkuyla bekledi. İsrail savaş uçakları Hamas'a ait merkezlerin yanı sıra sokakları ve alt yapı sistemlerini bombardımana tuttu, vurulan altı katlı bina sabah saatlerinde yerle bir oldu.

Filistin-İsrail hattında son dönemde artan gerginlik ve İsrail'in Filistinlilere yönelik ayrım gözetmeyen saldırıları sonucu çok sayıda sivilin hayatını kaybetmesiyle gözler ABD'den gelecek açıklamalara ve Biden yönetiminin tavrına çevrildi. Ancak tüm dünya bu vahşetin durdurulması için uğraşırken Joe Biden yönetiminin İsrail'le silah anlaşması imzaladığı ortaya çıktı. Üstelik Washington Post'un haberine göre bu 735 milyon dolarlık anlaşma saldırılar başlamadan sadece 5 gün önce imzalanmış.

Son günlerde İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını artırmasının ardından 200'den fazla sivil yaşamını yitirirken, Joe Biden yönetiminin sadece Hamas'ı kınaması, İsrail'in saldırılarını ise "meşru müdafaa hakkı" olarak nitelendirmesi sadece Cumhuriyetçi değil Demokrat çevrelerde de tepki çekti.

Biden yönetimi, bölgedeki gerginliğin azaltılması için pek çok ülkeden karar verici ile son günlerde artan bir şekilde telefon diplomasisi yürütüyor. NETANYAHU'DAN ÇILDIRTAN İSTEK!

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları bitirmek için ABD yönetiminden 2-3 gün süre istediği belirtildi.

AA muhabirinin İsrail ile Filistinli gruplar arasındaki ateşkes konusunu yakından takip eden Batılı kaynaklardan aldığı bilgiye göre, ABD'li yetkililer, pazar ve pazartesi Netanyahu'dan Gazze'ye yönelik saldırıları sonlandırmasını istedi. Netanyahu ise İsrail ordusunun, Gazze'deki hedefleri vurarak yürüttüğü operasyonu tamamlamak için 2-3 güne ihtiyacı olduğunu söyledi.

Adlarının açıklanmasını istemeyen kaynaklar, söz konusu bilgilere rağmen yine de İsrail'in Gazze saldırılarının çarşamba ya da perşembe günü kesin biteceğini teyit edemedi.

Öte yandan İsrail'in Walla News gazetesi muhabirlerinden Barak Rafid da bugün CNN kanalında, İsrailli yetkilileri kaynak göstererek benzer bir bilgi paylaştı.

İsrailli yetkililerin Gazze operasyonunu tamamlamak için 24 ila 48 saate ihtiyacı olduğunu, daha sonra saldırıları durduracağını aktaran Rafid, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin İsrail'e mesajının, "operasyon süresinin dolmaya başladığı" yönünde olduğunu kaydetti. ABD Başkanı Joe Biden, dün akşam İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesinde, bölgede ateşkesin sağlanmasını desteklediğini belirmişti.

Biden'ın görüşmede, "Ayırt gözetmeksizin yapılan roket saldırıları karşısında İsrail'in kendini savunma hakkına kati desteğini dile getirdiği" belirtilen açıklamada, "Başkan Biden, bir ateşkese olan desteğini dile getirdi ve bu sona giden yolda ABD'nin Mısır ve diğer ortaklarıyla diyaloğunu ele aldı." ifadeleri kullanılmıştı.

İsrail'in 10 Mayıs'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 61'i çocuk, 36'sı kadın olmak üzere 212 kişi yaşamını yitirdi, 1400 kişi yaralandı.

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