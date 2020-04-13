DHA
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Son dakika haberler... İspanya'da 517 kişi daha Corona nedeniyle hayatını kaybetti
Corona Virüsün en çok can aldığı ikinci ülke olan İspanya'da, son günlerde virüse bağlı ölüm sayısındaki düşüş dikkat devam ediyor. İspanya'da Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 517 artarak 17 bin 489'a çıktı.
İspanya Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı verilere göre son 24 saatte ülke genelinde Corona Virüsü tespit edilen kişi sayısı 3 bin 447 artarak 169 bin 496’ya çıktı. Ülkede virüs nedeniyle ölenlerin sayısı ise son 24 saatte 517 kişi daha artarak 17 bin 489’a yükseldi.
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