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Dünya
DHA
Haber Giriş: 13.04.2020 - 12:37,Son Güncelleme:

Son dakika haberler... İspanya'da 517 kişi daha Corona nedeniyle hayatını kaybetti

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Son dakika haberler... İspanya'da 517 kişi daha Corona nedeniyle hayatını kaybetti
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Corona Virüsün en çok can aldığı ikinci ülke olan İspanya'da, son günlerde virüse bağlı ölüm sayısındaki düşüş dikkat devam ediyor. İspanya'da Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 517 artarak 17 bin 489'a çıktı.

İspanya Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı verilere göre son 24 saatte ülke genelinde Corona Virüsü tespit edilen kişi sayısı 3 bin 447 artarak 169 bin 496’ya çıktı. Ülkede virüs nedeniyle ölenlerin sayısı ise son 24 saatte 517 kişi daha artarak 17 bin 489’a yükseldi.

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