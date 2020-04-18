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Dünya
AA-İHA- Fotoğraf: AP
Haber Giriş: 18.04.2020 - 14:00,Son Güncelleme:

Son dakika haberler: İspanya'da Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 20 bin 43'e çıktı

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Son dakika haberler: İspanya'da Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 20 bin 43'e çıktı
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İspanya'da Covid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 565 artışla 20 bin 43'e çıktı.

Korona virüs salgınıyla mücadele eden İspanya’da son 24 saate 565 kişi hayatını kaybetti. İspanya Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, yeni can kayıpları sonucu ülkede virüsten ölenlerin sayısının 20 bin 43’e yükseldiği ifade edildi. Açıklamada, ülkedeki toplam vaka sayısının 191 bin 726’ya yükseldiği belirtildi.

İspanya’da günlük test sayısı 47 bini buluyor

İspanya Sağlık Bakanı Salvador Illa, ülkede son üç haftadır günlük 40 bin ila 47 bin arasına korona virüs testi yapıldığını söyledi. Illa, yapılan toplam test sayısının ise 930 bin 230’a ulaştığını kaydetti.

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