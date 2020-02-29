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İHA- Fotoğraf: REU
Haber Giriş: 29.02.2020 - 12:38,Son Güncelleme:/

Son dakika haberler: İran'dan tedirgin eden corona virüs açıklaması

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Son dakika haberler: İran'dan tedirgin eden corona virüs açıklaması
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İran'da 100 milletvekiline korona virüsü testi yapıldı. İran Meclisi Sözcüsü İran Meclis Sözcüsü Esadullah Abbasi, 5 milletvekilinin korona(corona) virüsü testinin pozitif çıktığını açıkladı. İran Sağlık Bakanlığı son olarak, bir günde 295 yeni vaka ve 9 ölüm olduğunu açıkladı.

İran Meclisi Başkanlık Heyeti Sözcüsü Esedullah Abbasi, 100 milletvekilinden alınan korona virüsü testinde 5 milletvekilinin korona virüsüne yakalandığını söyledi.

Abbasi, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin talimatıyla İran Meclisi Başkanlık Heyetinden 3 ismin korona virüsü ile mücadele komitesinde yer alacağını ve hazırlanan raporun meclise sunulacağını belirterek, ”Söz konusu 3 ismin hazırlayacağı raporu bekliyoruz. Yarın meclis toplantısı olmayacak. Bu durum pazartesine kadar devam edecek” dedi.

İran Sağlık Bakanlığı korona virüsüne ilişkin paylaştığı son bilgilerde ülke genelinde korona virüsü vakasının 388 ve ölü sayısının 34 olduğunu açıklamıştı.

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