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Dünya
AA
Haber Giriş: 24.02.2020 - 10:30,Son Güncelleme:/

Son dakika haberler: İran'da koronavirüs paniği büyüyor! Hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye yükseldi

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Son dakika haberler: İran'da koronavirüs paniği büyüyor! Hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye yükseldi
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Gelen son dakika haberine göre, İran'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye yükselirken, virüsün bulaştığı kişi sayısı 47 oldu.

İran devlet televizyonunda yayınlanan habere göre, Sağlık Bakanı Said Nemeki, Kovid-19 vakalarına ilişkin Meclis'e bir rapor sundu. 

Nemeki'nin sunduğu raporda, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 12'ye, virüsün bulaştığı kişi sayısının da 47'ye çıktığı belirtildi.

 

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