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Dünya
AA - DHA
Haber Giriş: 19.02.2020 - 14:44,Son Güncelleme:/

Son dakika haberler... İran'da ilk kez koronavirüs vakası tespit edildi

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Son dakika haberler... İran'da ilk kez koronavirüs vakası tespit edildi

İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, Kum kentinde 2 kişiye yeni tip koronavirüsün bulaştığını söyledi. Cihanpur, Kum'da yaşayan vatandaşları, insanlarla tokalaşma gibi yakın temastan kaçınmaları ve hijyene dikkat etmeleri konusunda uyardı.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) konuşan Cihanpur, "Geçtiğimiz iki günde, Kum kentinde 2 kişide koronavirüs tespit edildi." dedi.

Bulaşıcı hastalıklarla ilgili sağlık ekiplerinin söz konusu kentte çalışmalarına başladıklarını dile getiren Cihanpur, Kum'da yaşayan vatandaşları, insanlarla tokalaşma gibi yakın temastan kaçınmaları ve hijyene dikkat etmeleri konusunda uyardı.

Virüs tespit edilen kişilerin hangi ülke vatandaşı oldukların dair bilgi paylaşılmadı.

İlk olarak Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da tespit edilen Kovid-19'un, kısa sürede diğer şehir ve ülkelere yayılması üzerine Dünya Sağlık Örgütü "acil durum" ilan etmişti. Çin'de Kovid-19 salgını nedeniyle can kaybı 2 bin 5’e, virüs bulaşan kişi sayısı da 74 bin 185'e çıkmıştı.


 

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