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Dünya
DHA- AA- Fotoğraf:AP
Haber Giriş: 23.04.2020 - 12:45,Son Güncelleme:

Son dakika haberler: İran'da Covid-19'dan ölüm sayısı 5 bin 481'e yükseldi

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Son dakika haberler: İran'da Covid-19'dan ölüm sayısı 5 bin 481'e yükseldi
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İran'da yeni tip koronavirüs(Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 90 artarak 5 bin 481'e yükseldi.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkelerin başında gelen İran'da günlük bilanço açıklandı. İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, son bir günde bin 30 kişide koronavirüs tespit edildiğini, hastalığa yakalanan kişi sayısının 87 bin 26’ya yükseldiğini söyledi. Ülkede koronavirüse yakalandıktan sonra iyileşenlerin toplam sayısı bugün itibariyle 64 bin 843’e ulaştı.

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