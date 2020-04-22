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Dünya
AA- Fotoğraf:AFP
Haber Giriş: 22.04.2020 - 13:10,Son Güncelleme:

Son dakika haberler: İran'da Covid-19 nedeniyle 24 saatte 94 kişi hayatını kaybetti

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Son dakika haberler: İran'da Covid-19 nedeniyle 24 saatte 94 kişi hayatını kaybetti
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İran'da yeni tip koronavirüs(Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 94 artarak, 5 bin 391'e yükseldi.

İran devlet televizyonuna göre, Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 94 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı.

Böylece toplam ölü sayısının 5 bin 391'e çıktığını belirten Cihanpur, vaka sayısının da 1194 artarak 85 bin 996'ya ulaştığı bilgisini verdi.

Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 311'inin durumunun ağır olduğunu dile getiren Cihanpur, 63 bin 113 kişinin ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini aktardı.

İran'da Kovid-19'un ilk kez 19 Şubat'ta Kum kentinde tespit edildiği duyurulmuştu.

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