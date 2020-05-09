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Dünya
AA- İHA
Haber Giriş: 09.05.2020 - 12:53,Son Güncelleme:

Son dakika haberler: İran'da corona virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı açıklandı

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Son dakika haberler: İran'da corona virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı açıklandı
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İran'da corona virüs(Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 48 artarak 6 bin 589'a yükseldi.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, ülkedeki korona virüs vakalarına ilişkin son istatistikleri paylaştı. Cihanpur, ülkedeki toplam onaylanmış vaka sayısının 106 bin 220’ye, ölenlerin sayısının ise 6 bin 589’a yükseldiğini açıkladı. Son 24 saat içerisinde bin 529 kişinin korona virüs testlerinin pozitif çıktığını söyleyen Cihanpur, 48 kişinin de hayatını kaybettiğini ifade etti. Cihanpur, ülkede toplam 85 bin 64 hastanın virüsü yenerek taburcu olduğunu aktarırken 2 bin 696 kişinin ise durumunun ağır olduğunu ve yoğun bakımda tedavi gördüğünü bildirdi.

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