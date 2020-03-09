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Dünya
AA
Haber Giriş: 09.03.2020 - 13:46,Son Güncelleme:/

Son dakika haberler... İran'da Corona Virüs'ten 43 ölüm daha...

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Son dakika haberler... İran'da Corona Virüs'ten 43 ölüm daha...
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İran'da yeni tip Corona Virüs nedeniyle 43 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 237'ye, vaka sayısı 7 bin 161'e yükseldi

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) göre, Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 43 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti.

Toplam vaka sayısının 595 kişi artarak 7 bin 161'e ulaştığını kaydeden Cihanpur, 2 bin 394 kişinin ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini aktardı.

İran'da Kovid-19'un ilk kez 19 Şubat'ta Kum kentinde tespit edildiği duyurulmuştu.

 

İran'da Corona Virüs tehlikesi artıyor
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