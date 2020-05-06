MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriSon dakika haberler: İran'da corona virüste son durum
GeriDünya Son dakika haberler: İran'da corona virüste son durum
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
Haber Giriş: 06.05.2020 - 12:48,Son Güncelleme:

Son dakika haberler: İran'da corona virüste son durum

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika haberler: İran'da corona virüste son durum
Abone Olgoogle-news

İran'da yeni tip corona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 78 artarak 6 bin 418'e yükseldi.

İran devlet televizyonuna göre, Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 78 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 1680 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı.

Böylece ülkedeki toplam can kaybının 6 bin 418'e çıktığını belirten Cihanpur, vaka sayısının da 101 bin 650'ye yükseldiğini kaydetti.

Cihanpur ayrıca virüse yakalanan hastalardan 2 bin 735'inin durumunun ağır olduğunu, 81 bin 587 kişinin ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini aktardı.

İran'da Kovid-19'un ilk kez 19 Şubat'ta Kum kentinde tespit edildiği duyurulmuştu.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle