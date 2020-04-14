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Dünya
DHA- AA- Fotoğraf: AP
Haber Giriş: 14.04.2020 - 12:44,Son Güncelleme:

Son dakika haberler: İran'da corona virüs nedeniyle 24 saatte 98 kişi hayatını kaybetti

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Son dakika haberler: İran'da corona virüs nedeniyle 24 saatte 98 kişi hayatını kaybetti
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İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 98 artarak 4 bin 683'e yükseldi.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, son bir günde bin 574 kişide koronavirüs tespit edildiğini, hastalığa yakalanan kişi sayısının 74 bin 877’ye yükseldiğini duyurdu. Sözcü, bugüne kadar toplam 287 bin 359 koronavirüs testi yapıldığını aktardı.

Sağlığına kavuşarak hastanelerden taburcu edilenlerin toplam sayısı 48 bin 129 kişi olarak bildirilirken, 3 bin 691 hastanın ise yoğun bakımda olduğu kaydedildi.

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