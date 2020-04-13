Son dakika haberler... İran'da 111 kişi daha Corona Virüsü nedeniyle hayatını kaybetti

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, son bir günde bin 617 kişide daha koronavirüs tespit edildiğini, hastalığa yakalanan kişi sayısının 73 bin 303’e yükseldiğini duyurdu.

Cihanpur, bugüne kadar toplam 275 bin 427 koronavirüs testi yapıldığını aktardı ve sağlığına kavuşarak hastanelerden taburcu edilenlerin toplam sayısının 45 bin 983 kişi olduğunu duyurdu. 3 bin 877 hastanın da yoğun bakımda olduğu kaydedildi.