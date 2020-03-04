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Dünya
AA
Haber Giriş: 04.03.2020 - 10:33,Son Güncelleme:/

Son dakika haberler... İran'a bir şok daha! Bakan da corona virüse yakalandı!

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İran Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanı Rıza Rahmani'nin de yeni tip Corona virüse (Kovid-19) yakalandığı açıklandı.

İran'da yayın yapan "Asriran" haber sitesine göre, Rahmani'ye Kovid-19 teşhisi konuldu. Tedavi altına alındığı Tahran İmam Humeyni Hastanesi'nden başka bir hastaneye sevk edilerek yoğun bakım ünitesine alınan Rahmani'nin durumunun önceki günlere kıyasla, daha iyi olduğu belirtildi.

İran'da Kovid-19 salgınında can kaybı 77'ye, vaka sayısı 2 bin 336'ya yükselmişti.

Koronavirüse yakalananlar arasında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Masume İbtikar, Sağlık Bakan Yardımcısı İreç Herirçi ve 23 milletvekili de bulunuyor.

İran'ın önde gelen din adamlarından, eski Vatikan Büyükelçisi Hüccetülislam Hadi Hüsrevşahi ve Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi Üyesi Muhammed Mirmuhammedi ise virüs nedeniyle hayatını kaybetmişti.

 

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