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Haber Giriş: 03.06.2020 - 12:14,Son Güncelleme:

Son dakika haberler... İran-Irak sınırında şiddetli deprem

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Son dakika haberler... İran-Irak sınırında şiddetli deprem
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Son dakika haberine göre, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi İran-Irak sınırında 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin 3.1 kilometre derinlikte gerçekleştiği açıklandı.

İran-Irak sınırında 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi depremin 3.1 kilometre derinlikte meydana geldiğini duyururken, AFAD ise depremin şiddetini 4.9 olarak açıkladı. AFAD'dan yapılan açıklamada depremin 5.7 kilometre derinlikte gerçekleştiği duyuruldu.

Son dakika haberler... İran-Irak sınırında şiddetli deprem

Ayrıntılar geliyor...

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