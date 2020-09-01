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Dünya
AA
Haber Giriş: 01.09.2020 - 23:59 | Son Güncelleme:

Son dakika haberler: İngiltere'de hareketli gün! Gözaltına alındılar

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Son dakika haberler: İngiltere'de hareketli gün! Gözaltına alındılar
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İngiltere'nin başkenti Londra'da gösteri düzenleyen Extinction Rebellion adlı çevreci grup, hükümetten ve parlamentodan iklim değişliğinin önlenmesi için acilen adım atmasını talep etti. Polisten yapılan açıklamada da protestocuların toplanabileceği yerlere kısıtlamalar getirildiği ve kurallara uymayanların gözaltına alınacağı duyuruldu.

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  • İngilterede çevreciler, hükümetten iklim değişliğinin önlenmesi için acilen adım atmasını istedi
  • İngilterede çevreciler, hükümetten iklim değişliğinin önlenmesi için acilen adım atmasını istedi
  • İngilterede çevreciler, hükümetten iklim değişliğinin önlenmesi için acilen adım atmasını istedi
  • İngilterede çevreciler, hükümetten iklim değişliğinin önlenmesi için acilen adım atmasını istedi
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Çevreciler, sabah erken saatlerden itibaren Londra'nın Trafalgar Meydanı'nda toplandı. Öğle saatlerinde harekete geçen çevreciler, yaz tatilinin ardından yeniden açılan parlamentoya doğru yürüyüşe geçti.

Polis, göstericilerin parlamento binasına girmeye çalışmasını önlemek için barikatlar kurdu.

Son dakika haberler: İngilterede hareketli gün Gözaltına alındılar

Göstericiler, yürüyüşlerinin ardından parlamentonun hemen karşısındaki meydanda toplandı. 

Yapılan konuşmalarda, hükümetten ve parlamentodan olası bir iklim felaketinin önlenmesi için acilen harekete geçmesi ve gerekli yasal düzenlemeleri yapması istendi.

Son dakika haberler: İngilterede hareketli gün Gözaltına alındılar

Öte yandan Başbakan Boris Johnson, yaptığı açıklamada, hükümetin sonbaharda yeni bir iklim politikası açıklayacağını belirterek, "Bu krizden (salgın) sonra bu ülkede daha iyisini inşa edeceğiz, daha hızlı inşa edeceğiz ve daha yeşilini inşa edeceğiz." dedi.
Polisten yapılan açıklamada da protestocuların toplanabileceği yerlere kısıtlamalar getirildiği ve kurallara uymayanların gözaltına alınacağı duyuruldu.

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