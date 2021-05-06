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hurriyet.com.tr / DIŞ HABERLER-AA
Haber Giriş: 06.05.2021 - 11:17 | Son Güncelleme:

Son dakika haberler... Hindistan'da akılalmaz anlar: Binlercesi virüs kovmak için böyle yürüdü!

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Son dakika haberler... Hindistan'da akılalmaz anlar: Binlercesi virüs kovmak için böyle yürüdü!

Dünyada koronavirüs kâbusunu en ağır yaşayan ülkelerin başını çeken Hindistan'dan inanılmaz görüntüler gelmeye devam ediyor. Bir yandan vaka ve ölüm sayılarında rekor kırılırken bir yandan yüzlerce insanın gerçekleştirdiği dini ayinler adeta infial yaratıyor.

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  • Hindistanda akılalmaz anlar: Binlerce kadın koronavirüsü kovmak için böyle yürüdü
  • Hindistanda akılalmaz anlar: Binlerce kadın koronavirüsü kovmak için böyle yürüdü
  • Hindistanda akılalmaz anlar: Binlerce kadın koronavirüsü kovmak için böyle yürüdü
  • Hindistanda akılalmaz anlar: Binlerce kadın koronavirüsü kovmak için böyle yürüdü
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Hindistan'da günlük vaka ve can kaybı sayısı salgının başından bu yana en yüksek düzeye ulaştı. Son 24 saatte 412 bin 262 Kovid-19 vakası ve virüse bağlı 3 bin 980 ölüm kaydedildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en yoğun etkilenen ülkelerden Hindistan'da günlük vaka ve can kaybı sayısı salgının başından bu yana görülen en yüksek seviyeye ulaştı.

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 412 bin 262 Kovid-19 vakası ve virüse bağlı 3 bin 980 ölüm kayıtlara geçti.

Günlük vaka sayısı 30 Nisan'da kaydedilen 402 bin 351 vakanın ardından, bir kez daha 400 bin eşiğini geçerek yeni bir zirveyi gördü.

TEPKİ ÇEKEN YÜRÜYÜŞ BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ

Öte yandan adeta kâbusu yaşayan ülkede tüm uyarı ve önlemlere rağmen Kovid-19'u yenebilmek için büyük kalabalıkların bir araya geldiği dini ritüeller gerçekleştirilmeye devam ediliyor.

Ahmedabad eyaletindeki Gujarat kentinde yüzlerce kadının bir araya gelerek gerçekleştirdiği ve koronavirüsü def edeceğine inanılan yürüyüş tepki çekti.

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Sosyal medyada defalarca paylaşılan videolarda sosyal mesafe ve maske kuralına uymadan bir araya gelen kadınların başlarının üzerine koydukları su testileriyle yürüdüğü görülüyor. Hindu inanışına göre Bailyadev tapınağına götürdükleri suları oraya döktüklerinde kovid-19'un yenileceğini düşünen kadınların başının üzerindeki testileri alan ve suyu tapınağa döken bazı erkekler de görüntülerde yer alıyor.

Tepki çeken yürüyüşü düzenleyen kişilerden 23'ünün tutuklandığını açıklayan Hindistan polisi yetkilileri bu kişilerin salgın kurallarını çiğnemekten ceza alacağını açıkladı.

Öte yandan ülkede halen 3 milyon 566 bin 398 hastanın tedavisi sürüyor.

OKSİJEN SIKINTISI

Hint medyasındaki haberlere göre, Kovid-19 vakalarındaki artışın yanı sıra tıbbi oksijen sıkıntısı nedeniyle sağlık sisteminde sorunlar baş gösteriyor.

Times of India'nın haberine göre, Hindistan'ın güneyindeki Çengalpet kentinde, solunum cihazına bağlı Kovid-19 hastalarına oksijen sağlayan boru hattında yaşanan arıza nedeniyle 11 hasta hayatını kaybetti.

Hastanede oksijen ihtiyacının son bir haftada iki katına çıktığı belirtildi.

Ülkede vakaların nisan başından itibaren tırmanışa geçmesi nedeniyle tıbbi oksijen ihtiyacı son bir ayda 7 kat artarken, hükümet yeni oksijen üretim tesisleri kurmaya ve sıvı oksijen tanklarını ve tüplerini ihtiyaç duyulan yerlere ulaştırmakta zorluk çekiyor.

Ülkedeki hastanelerin çoğu kendi oksijenini üretme kapasitesine sahip değil.

Sağlık Bakanı Harsh Vardhan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Hindistan'ın yeterli oksijene sahip olduğunu fakat üretim tesislerinin büyük bölümü ülkenin doğusunda yer aldığından, vakaların yoğunlaştığı batı ve kuzey bölgelere ulaştırılmasında sorunlar yaşandığını belirtti.

Acil oksijen temini için Hindistan ile Körfez ülkeleri Bahreyn ve Kuveyt arasında ikmal köprüsü oluşturulduğu bildirildi.

Son dakika haberler... Hindistanda akılalmaz anlar: Binlercesi virüs kovmak için böyle yürüdü

AŞILAMA KAMPANYASI

Nüfusu 1,4 milyara yaklaşan Hindistan'da aşılama kampanyasının başlatıldığı 16 Ocak'tan bu yana 162 milyon 513 bin 339 doz aşı yapılsa da kampanya henüz salgını durdurabilecek düzeye ulaşmadı.

Dünyanın en büyük aşı üreticisi konumundaki Hindistan Serum Enstitüsünün (SII) Üst Yöneticisi (CEO) Adar Poonawalla, Financial Times gazetesine verdiği röportajda, aşı sıkıntısı olduğu ve bunun birkaç ay süreceği uyarısında bulunmuştu.

AstraZeneca firma ile üretim anlaşması bulunan ve Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) Kovid-19 Aşıları Erişim Programı için de aşı üretmeyi taahhüt eden enstitünün acil iç talebine yanıt vermek zorunda olması dünyadaki aşı tedarikini de olumsuz etkileyebilir.

ABD, İngiltere, Almanya ve diğer ülkeler Hindistan'a ilaç, test kiti ve tıbbi oksijen yardımlarının yanı sıra aşı yapımında kullanılan maddelerin ihracını da yoğunlaştırdı.

ABD'nin Yeni Delhi Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Dabiel B. Smith, ülkeye ulaştırılan aşı bileşenlerinin 20 milyon AstaZenaca aşısının üretilmesine yardımcı olacağını açıkladı.

SII Üst Yöneticisi Poonwalla, aşı üretiminde gerekli bazı hammaddeler için uygulanan ambargonun kaldırılması amacıyla ABD Başkanı Joe Biden'a çağrı yapmıştı.

ABD, aşı üretimini desteklemek için Kovid-19 aşıları üzerindeki fikri mülkiyet haklarından feragat edilmesini gündeme getirmişti. Böyle bir adımın da Hindistan'daki aşı üretimini canlandıracağı tahmin ediliyor.

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