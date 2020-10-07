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DHA
Haber Giriş: 07.10.2020 - 20:34 | Son Güncelleme:

Son dakika haberler... ABD'yi karıştıran olayda flaş gelişme! Serbest bırakıldı

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Son dakika haberler... ABD'yi karıştıran olayda flaş gelişme! Serbest bırakıldı
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Alınan son dakika haberine göre, ABD'de George Floyd'u gözaltına alırken diziyle boğazına bastıran ve Floyd'un hayatını kaybetmesine neden olan polis memuru Derek Chauvin'in kefaletle serbest bırakıldığı duyuruldu.

Son dakika haberi... ABD'nin Minnesota eyaletindeki Minneapolis kentinde, siyahi George Floyd adlı kişiyi gözaltına aldığı sırada boğazına diziyle bastıran ve Floyd'un yaşamını yitirmesine neden olan polis memuru Derek Chauvin'in (44) kefaletle serbest bırakıldığı belirtildi. İkinci dereceden cinayetle suçlanan Chauvin, Oak Park Heights'ta bulunan maksimum güvenlikli bir hapishanede kalıyordu. Chauvin’in kefaleti 1 milyon dolar olarak belirlendi ve şartlı kefaletle serbest bırakıldı. Eyalet mahkemesi kayıtlarına göre Chauvin için Allegheny Casualty tarafından garanti edilen tahvil yayınlandı.

ABD'de polis dehşeti: George Floyd, boğularak öldürüldüABD'nin Minneapolis eyaletinde dolandırıcılık suçuyla yakalanan George Floyd, kendisini gözaltına almaya çalışan polisler tarafından boğularak öldürüldü.
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