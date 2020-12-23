Son dakika haberler: Fransızlardan Türk SİHA'larına övgü... 'Türkiye'nin gücünün ve bağımsızlığın sembolü haline geldi'

Fransız Liberation gazetesinin haberinde, Bayraktar TB2 SİHA'ların güvenilir olduğu ve deneyimli Türk ordusu tarafından kullanıldığı belirtildi.

SİHA'ların, Ankara'nın başarısının anahtarı olduğuna dikkati çekilen haberde, SİHA'ların Irak, Suriye, Libya ve Kafkasya'da kullanıldığı ifade edildi.

Haberde, SİHA'ların Türkiye'nin dış politikasında önemli rol oynadığının altı çizildi.

Bayraktar TB2 SİHA'ların 27 saat uçabildiği ve maliyetinin ABD'nin SİHA'larından daha düşük olduğu kaydedilen haberde, SİHA'ların aynı zamanda terör örgütü PKK'nın güç kaybetmesine neden olduğu belirtildi.

Haberde, SİHA'ların, şubatta Suriye'nin kuzeybatısında güç gösterisi yaptığı, Türkiye'nin gücünün yükselişinin ve büyüyen bağımsızlığının sembolü haline geldiği vurgulandı.

UKRAYNA DA ORTAK ÜRETİM İSTİYOR

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve Savunma Bakanı Akar’ın Kiev ziyareti öncesinde Ukrayna Savunma Bakanı Taran, Türkiye’den SİHA’lar için ortak üretim istediklerini söyledi.

Ukrayna Savunma Bakanı Andriy Taran, Türk SİHA’larının en etkili modern silah olduğu konusunda kimseyi ikna etmeye gerek olmadığını, SİHA’ların performansının Suriye’de, Libya’da ve Dağlık Karabağ’da bütün dünya tarafından görüldüğünü söyledi. Kiev’de Türk basınına konuşan Taran, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’nin orduyu modernize etme talimatı doğrultusunda Türk SİHA’larını envanterlerine ekleme kararı aldıklarını belirtti.

TÜRK SİHA’LARINA UKRAYNA’DAN ÖVGÜ

Ukraynalı Bakan, “Satın aldığımız Türk Bayraktar İHA’larının yüksek etkinliğine ben ve Devlet Başkanımız bizzat tatbikatlarda şahit olduk. Satın almanın yanı sıra, Ukrayna’da beraber üretmek ve teknoloji transferi yapmak istiyoruz. Ukrayna, Türk firmalarla kendi teknolojilerini paylaşabilir, bu herkesin ortak faydasına bir proje” dedi. NATO üyeliğinin Ukrayna’nın amacı olduğunu hatırlatan Ukrayna Savunma Bakanı Andriy Taran, “Türkiye, kilit bir NATO üyesi ülke ve bu konuda Ukrayna’ya yardım edebilir” dedi.