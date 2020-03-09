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Dünya
AA
Haber Giriş: 09.03.2020 - 00:37,Son Güncelleme:/

Son dakika haberler: Fransa'da camide silahlı saldırı: 1 yaralı

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Son dakika haberler: Fransa'da camide silahlı saldırı: 1 yaralı
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Fransa'nın başkenti Paris'te, camiye giren silahlı saldırganın ateş açması sonucu 1 kişiyi ağır yaralandı.

Fransız basınında yer alan haberlerde, başında kask bulunan silahlı saldırganın Paris'te camiye girerek ateş açması sonucu 1 kişinin ağır yaralandığı belirtildi.

Şüphelinin, saldırının ardından motosikletle olay yerinden kaçtığı ifade edildi.

Olaya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

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