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Dünya
İHA- Fotoğraf: REU
Haber Giriş: 05.03.2020 - 10:58,Son Güncelleme:/

Son dakika haberler: Filistin'de 4 kişide corona virüs tespit edildi

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Son dakika haberler: Filistin'de 4 kişide corona virüs tespit edildi
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Filistin'in Beytüllahim kentinde 4 kişide korona virüsü vakasının tespit edildiği bildirildi. Yerel kaynaklardan yapılan açıklamada, Beytüllahim kentinde bulunan Beyt Cala bölgesindeki bir otelde 4 kişide korona virüsünün tespit edildiği belirtildi.

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyanın birçok bölgesine yayılan korona virüsü Filistin'e da sıçradı. Yerel kaynaklardan yapılan açıklamada, Beytüllahim kentinde bulunan Beyt Cala bölgesindeki bir otelde 4 kişide korona virüsünün tespit edildiği belirtildi.

Öte yandan Filistin Sağlık Bakanlığından konu ile ilgili henüz resmi açıklama yapılmadı.

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