Son dakika haberi...ÂErmenistan'Ä±n 11 Ekim'deki kanlÄ± saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n ÅŸokunu henÃ¼z Ã¼zerlerinden atamayan Azerbaycan'Ä±n Gence kentinin sakinleri, yine uykudayken daha yÄ±kÄ±cÄ± 2'nci kanlÄ± saldÄ±rÄ±ya maruz kaldÄ±.



Ermenistan'Ä±n Gence kentine yÃ¶nelik fÃ¼ze saldÄ±rÄ±sÄ± nedeniyle ÅŸu ana kadar 3'Ã¼ Ã§ocuk 13 sivil hayatÄ±nÄ± kaybetti, 40'tan fazla sivil yaralandÄ±. Azerbaycan CumhurbaÅŸkanÄ± YardÄ±mcÄ±sÄ± Hikmet HacÄ±yev'in verdiÄŸi bilgilere gÃ¶re, sivilleri uykudayken hedef alan fÃ¼ze, Ermenistan topraklarÄ±ndan ateÅŸlendi.Â HacÄ±yev, Ermenistan'Ä±n Gence'deki sivillere yÃ¶nelik 2'nci kanlÄ± saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ± yine "Elbrus" veya "Scud" diye adlandÄ±rÄ±lan orta menzilli balistik fÃ¼zeyle gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸini belirtti.



Ermenistan'Ä±n 2'nci defa Elbrus fÃ¼zesiyle saldÄ±rÄ±sÄ±na maruz kalan Gence kenti, Ermenistan ve Azerbaycan cephe hattÄ±nda yer almÄ±yor.Â Elbrus fÃ¼zesi, 700 kilogram patlayÄ±cÄ± taÅŸÄ±ma kapasitesi bulunan ve menzili 300 kilometre olan yÄ±kÄ±cÄ± gÃ¼cÃ¼ yÃ¼ksek bir silah.



Ermenistan sÄ±nÄ±rlarÄ±na yaklaÅŸÄ±k 60 kilometre mesafede yer alan Gence, 500 bin nÃ¼fusa sahip ve Azerbaycan'Ä±n 2'nci bÃ¼yÃ¼k kenti.Â Ermenistan tarafÄ±ndan Azerbaycan topraklarÄ±na doÄŸru fÄ±rlatÄ±lan balistik fÃ¼ze, yerel saatle gece 01.00 sularÄ±nda Gence kentinin Cevathan Mahallesi'ndeki HÃ¼sÃ¼ Haciyev SokaÄŸÄ±'nda bulunan sivillere ait apartman ve evlere isabet etti.



DÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ noktada bÃ¼yÃ¼k Ã§aplÄ± Ã§ukur oluÅŸturan fÃ¼ze, 20 evin yÄ±kÄ±lmasÄ±na neden oldu. SaldÄ±rÄ± sonucu sokaktaki tÃ¼m evlerde bÃ¼yÃ¼k tahribat oluÅŸtu.

Evlerin enkazÄ±ndaki Ã§ocuklara ait anÄ±larÄ±n bulunduÄŸu albÃ¼mler, ayakkabÄ±lar, oyuncaklar, kÄ±na tepsisi ve elbise gardÄ±roplarÄ± saldÄ±rÄ±nÄ±n acÄ±masÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne serdi.



"GENCE'YÄ° BÄ°R DAHA VURMAZLAR DÄ°YE DÃœÅžÃœNDÃœK"



SaldÄ±rÄ±ya maruz kalan Gence sakinlerine gÃ¶re, Ermenistan ordusu, kentleri hedef alarak halkÄ± korku ve paniÄŸe sevk ederek kaos ortamÄ± oluÅŸturmayÄ± hedefliyor.Â Olay bÃ¶lgesindeki sakinler, "(11 Ekim saldÄ±rÄ±sÄ±) Ä°lk saldÄ±rÄ± olunca 'Tamam' dedik. Bunlar intikamÄ±nÄ± aldÄ±, Gence'yi bir daha vurmazlar diye dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼k ancak yanÄ±ldÄ±k." dedi.



Gence'nin neden en kanlÄ± saldÄ±rÄ±lar iÃ§in hedef alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± sorusuna ise bÃ¶lge sakinleri, "Korku salÄ±p kaos Ã§Ä±karmak istiyorlar. Kenti terk edeceÄŸimizi dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorlar ancak bu, asla olmayacak." yanÄ±tÄ±nÄ± verdi.



Gence sakinlerine gÃ¶re Ermenistan, savaÅŸ cephesindeki yenilgilerinin intikamÄ±nÄ± alabilmek iÃ§in kolay hedef olarak kendi topraklarÄ±ndan kente saldÄ±rÄ±lar dÃ¼zenliyor.



"SALDIRI SONRASI Ä°LK 5 DAKÄ°KA HÄ°Ã‡ SES GELMEDÄ°"



SaldÄ±rÄ±nÄ±n tam olarak yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± kent merkezindeki Cevathan Mahallesi'nde bulunan HÃ¼sÃ¼ Haciyev SokaÄŸÄ±'nda oturan Ä°lham Ebilov, "Saat 01.00 gibi patlama sesi geldi. Evler baÅŸÄ±mÄ±za Ã§Ã¶ktÃ¼. SaldÄ±rÄ± sonrasÄ± ilk 5 dakika hiÃ§ ses gelmedi" dedi.



Neden hiÃ§ ses duyulmadÄ±ÄŸÄ±na deÄŸinen Ebilov, "Herkes o saatte uykudaydÄ±. Tam uykudayken terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±na yakalandÄ±k. Bir mÃ¼ddet sonra baÄŸÄ±rÄ±ÅŸ, feryat ve haykÄ±rÄ±ÅŸ sesleri geldi. Ben de ÅŸoktaydÄ±m. Evlerin Ã§Ã¶kmesi nedeniyle her taraf tozdu." dedi.



"KIZIM ANNEYE SES VER"



14 yaÅŸÄ±ndaki kÄ±zÄ± Leman Rahimova enkaz altÄ±nda kalan, gÃ¶zÃ¼ yaÅŸlÄ± ÅŸekilde evladÄ±ndan gelecek mÃ¼jdeli haberi feryatlar iÃ§inde bekleyen Vefen Rahimova, "KÄ±zÄ±m annene lÃ¼tfen ses ver. Allah'Ä±m balamÄ± (yavrumu) bana baÄŸÄ±ÅŸla." diye haykÄ±rdÄ±. KomÅŸularÄ± tarafÄ±ndan teselli edilmeye Ã§alÄ±ÅŸan Rahimova, "Leman ile birlikte uyuduk. O uyanamadÄ±, enkaz altÄ±nda." dedi.



"ORDUMUZ Ä°LERLEDÄ°KÃ‡E BÄ°ZDEN Ä°NTÄ°KAM ALIYORLAR"



Gence'ye ilk saldÄ±rÄ±nÄ±n dÃ¼zenlendiÄŸi 11 Ekim'den bu yana Azerbaycan ordusu, DaÄŸlÄ±k KarabaÄŸ'da 17 kÃ¶yÃ¼ iÅŸgalden kurtardÄ±.Â Genceli vatandaÅŸlara gÃ¶re Ermenistan, Azerbaycan'Ä±n bu ilerleyiÅŸine karÅŸÄ± sivillerden intikam alÄ±yor.



SaldÄ±rÄ±da evi bÃ¼yÃ¼k hasar gÃ¶ren ve hafif yaralanan Kamil Abbasov, "Ordumuzu, askerlerimizi hedef alacak gÃ¼Ã§leri ve kabiliyetleri yok. Bunun yerine kolay hedef olan sivilleri vuruyorlar." ÅŸeklinde konuÅŸtu. Â

ERMENÄ°STAN'IN GENCE'DEKÄ° SÄ°VÄ°LLERÄ° "ELBRUS" BALÄ°STÄ°K FÃœZELERÄ°YLE VURDUÄžU BELÄ°RLENDÄ°



Azerbaycan CumhurbaÅŸkanÄ± YardÄ±mcÄ±sÄ± Hikmet HacÄ±yev, Twitter hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Gence'ye dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±da Scud tipi "Elbrus" balistik fÃ¼zelerinin kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, enkaz alanÄ±nda bulunan parÃ§alarÄ±n bunu kanÄ±tladÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.

HacÄ±yev, Scud fÃ¼zeleriyle sivillere yÃ¶nelik saldÄ±rÄ±nÄ±n Erivan yÃ¶netiminin ahlaksÄ±z ve ÅŸizofrenik zihniyetini gÃ¶sterdiÄŸini kaydetti. Sivillere yÃ¶nelik saldÄ±rÄ±nÄ±n, savaÅŸ alanÄ±ndaki yenilgileri nedeniyle Ermenistan yÃ¶netiminin acizliÄŸine iÅŸaret olduÄŸunu belirten HacÄ±yev, saldÄ±rÄ±nÄ±n kasÄ±tlÄ± olduÄŸuna dikkati Ã§ekti.





Gence'de bulunan CNN TÃ¼rk muhabiri Fulya Ã–ztÃ¼rk bÃ¶lgeye yapÄ±lan fÃ¼ze saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ± ÅŸu ifadelerle anlattÄ±:

"Bir canlÄ± kadÄ±n Ã§Ä±karÄ±ldÄ± enkazdan, sedyelerin biri gidiyor biri geliyor. KÃ¼Ã§Ã¼cÃ¼k bir Ã§ocuk Ã§Ä±ktÄ± enkazdan, kanlar iÃ§inde eli elime deÄŸdi. Hassas burunlu kÃ¶pekler bÃ¶lgede arama yapÄ±yor. Bu enkazÄ±ndan altÄ±nda 60-70 kiÅŸinin olduÄŸu sÃ¶yleniyor. Ä°nsanlarÄ±n uyuduÄŸu bir vakitte, balistik bir fÃ¼ze ile oldu bu saldÄ±rÄ±. GeÃ§en hafta da balistik bir fÃ¼ze ile saldÄ±rÄ± yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. DaÄŸlÄ±k KarabaÄŸ'da Ermenistan ordusunun mevzileri var, Azerbaycan ordusu ilerledikÃ§e Ermenistan ordusu daha da saldÄ±rgan bir hal alÄ±yor. 30 yÄ±l boyunca Ermenistan ordusu KarabaÄŸ'Ä±n Ã§evresine tÃ¼neller kazmÄ±ÅŸ, bu tÃ¼nellere sÄ±ÄŸÄ±nÄ±yorlar. Ä°Ã§erideki yetkililerden bilgi ve fotoÄŸraflar alÄ±yoruz. AynÄ± Suriye'deki PKK'lÄ± YPG'li terÃ¶ristlerinki gibi tÃ¼neller var. Bu tÃ¼nellerden fÃ¼zeler atÄ±lÄ±yor.

Ermenistan ordusu sivillere o kadar fÃ¼ze atÄ±yor ki sesinden hangi fÃ¼ze olduÄŸunu anlÄ±yoruz. Ermenistan sivilleri katlediyor, gazetecileri hedef alÄ±yor. Ermenistan savaÅŸ suÃ§u iÅŸlemeye devam ediyor. 12 gÃ¼ndÃ¼r Azerbaycan'da siviller katlediliyor."

"ERMENÄ°STAN ULUSLARASI BÄ°R CÄ°NAYET Ä°ÅžLEMÄ°ÅžTÄ°R"

Azerbaycan Milletvekili Genire PaÅŸayeva "Bu bir soykÄ±rÄ±mdÄ±r. gece saatlerinde insanlarÄ±n evlerinde uyuduklarÄ± ve savunmasÄ±z olduklarÄ± anda hedefe almak bir insanlÄ±k suÃ§udur ve cinayettir. Ermenistan uluslararasÄ± bir cinayet iÅŸlemiÅŸtir." dedi.