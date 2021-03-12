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Dünya
hurriyet.com.tr/Dış Haberler
Haber Giriş: 12.03.2021 - 12:41 | Son Güncelleme:

Son dakika haberler: Ermenistan’dan askeri tatbikat kararı

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Son dakika haberler: Ermenistan’dan askeri tatbikat kararı

Dağlık Karabağ'da Azerbaycan karşısında tarihi bir yenilgi alan Ermenistan'da yaşanan iç karışıklıklar henüz bitmemişken ülkeden flaş bir haber daha geldi. Savunma Bakanlığı ordunun askeri tatbikat yapacağını duyurdu.

Reuters'da yer alan son dakika haberine göre, Dağlık Karabağ savaşında hezimete uğrayan Ermenistan ordusu 16-20 Mart tarihleri arasında 7 bin 500 askerle tatbikat yapmaya hazırlanıyor.

Reuters'ın Rus haber ajanslarına dayandırdığı habere göre tatbikatın en önemli amacının askerlerin olası bir savaşa hazır olup olmadığını test etmek olduğunu dile getirildi.

Tatbikatta 7 bin 500 askerin yer alacağı açıklandı.

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