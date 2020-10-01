Son dakika haberler: Ermenistan roket attı, Terter boşaldı... Karabağ’da bir hayalet şehir

Ermenistan’ın işgal altında tuttuğu Dağlık Karabağ’da Azerbaycan’a saldırmasıyla iki ülke arasında başlayan savaş durumu ve çatışmalar şiddetlenerek devam ediyor. Hürriyet, çatışmaların merkezi konumundaki Ağdere-Terter bölgesinde gelişmeleri takip etti.

TAM BİR SAVAŞ HALİ

Ermenistan’ın sivil yerleşim yerleri başta olmak üzere Azerbaycan’a saldırı düzenlemesinin ardından ülkedeki cephe hattı ve riskli bölgelerde ‘Savaş Hali’ ilan edildi. Azerbaycan’ın başkenti Bakü’nün de aralarında olduğu bazı kentlerde ise saat 21.00’den sonra sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Kentte yasağın başladığı saatten itibaren sokaklar boşalırken, polis ve güvenlik ekiplerinin sürekli devriye gezdikleri görülüyor.

100 BİN SİVİL YAŞIYORDU

Bakü’den Ermenistan’ın sivilleri hedef aldığı Terter iline geçiyoruz. Azerbaycan ordusu Terter’in Hasankaya yerleşim birimiyle Talış bölgesinde konuşlanan Ermenistan ordusuna ait mevzileri top ateşine tutmuştu. Ermenistan ise dünkü saldırılarında 100 bine yakın sivilin yaşandığı Terter kent merkezini vurdu. Burada 6 sivil yaralanırken bir kişi hayatını kaybetti. Ermenistan’ın sivillere yönelik saldırısından sonra Terter kent merkezi boşaltıldı. Binlerce insan evlerini terk ederek başka bölgelere geçerken kent hayalet şehre döndü. Çocuklarıyla ve 10 kişilik ailesiyle Ağdam Köyü’ndeki evini terk eden Şule Huseyinova, “Evimizi vurdular, köyümüzü terk etmek zorunda kaldık” dedi.

ERMENİ ASKERLERİ KAÇIYOR

Azerbaycan ordusu cephe hattında ilerlerken, Ermenistan ordusunun Terter ilinin işgal altında bulunan Tonaşen köyünde konuşlanan bir taburunun mevzilerini bırakarak kaçtığı bildirildi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı’nın bilgilendirmesinde, “Ermenistan 1. Ordu Komutanlığı’na bağlı 10. muhrip tümeni 7. muhrip alayının 2. taburunun askerleri ağır kayıplarla mevzilerini terk ederek kaçtı” denildi. Azerbaycan ordusunun, Fuzuli kentinin Ermeni güçlerinden temizlenmesi için başlattığı operasyonun ise gün boyu yaşanan şiddetli çatışmalarla devam ettiği öğrenildi. Ermenistan ordu güçlerine ait Ağdere yönündeki Madagiz bölgesinden hareket eden zırhlı araç konvoyu ve onlara destek veren topçu bataryasının, Azerbaycan Hava Kuvvetleri ve kara birlikleri tarafından vurularak imha edildiği belirtildi.

EVİMİZE ROKET DÜŞTÜ

Azerbaycan’da çatışmaların merkezi konumundaki Terter’de Ermenistan saldırılarının ardından siviller kenti terk etti. Ağdam köyündeki yaşadıkları evleri hedef alınan aileler yanlarına alabildikleri birkaç eşyayla sokakta kaldı. Ailesiyle evini terk eden Şule Hüseyinova, 3 çocuğuyla açıkta kalan Gülşen Hüseyinova ile Hayale Memedova arabalarında ve yanlarına açtıkları brandalarda çatışmaların sonlanıp evlerine dönmeyi bekliyor.

BURASI EN İŞLEK MEYDANDI

Çatışmaların merkezi konumundaki Terter’de, Ermenistan saldırılarının ardından siviller kenti terk etti. Yüz bine yakın insanın yaşadığı kentin merhum cumhurbaşkanı Haydar Aliyev’in portresinin olduğu en işlek meydanı, hayalet şehri andırıyor. Ermenistan’ın roketlerle saldırdığı kentteki karargahlar ise kum çuvalları arkasındaki barikatlarla korunuyor.

GÖNÜLLÜ ORDUSU

Akşam saatlerinde vardığımız başkent Bakü’de insanların sokağa çıkma yasağı başlamadan evlerine gitme telaşları hemen dikkat çekiyor. Yasağın başladığı saat 21.00’de herkes evine çekilirken, askerlik şubelerinin önündeki kalabalıklar göze çarpıyor. Kadın-erkek, her yaşta çok sayıda kişi, gönüllü olarak orduya yazılıp Karabağ’a gitmek için kuyruklar oluşturuyor. Bazı ailelerin de orduya gönüllü olarak yazılmaya gelen çocuklarını desteklemek için askerlik şubelerinin önünde toplanması dikkat çekiyor. Aralarında eski askerlerin de bulunduğu bu kişilerden şartları uygun olanlar orduya alınıp, bekletilen araçlarla cepheye gönderildikleri öğrenildi.

HÜRRİYET ATEŞ HATTINDA

Rıza Özel ile Fevzi Kızılkoyun