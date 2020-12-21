Son dakika haberler: Dünya şaştı kaldı... Korona salgınında 10 bin kişilik düğün yaptılar!

Koronavirüs salgını birçok çiftin "kalabalık düğün" hayallerini suya düşürdü. Ancak Malezya'da bir çift, koronavirüs yasaklarının ilginç bir yöntemle etrafından dolaşarak 10 bin kişiyi düğünlerine davet etmeyi başardı.

'Arabaya servis' bir etkinlik olarak organize edilen düğün, Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'un güneyindeki Putrajaya kentinde gerçekleşti. Düğünün katılımcıları, belediye binasının önünde bekleyen gelin ve damadın önünden arabalarıyla yavaşça geçerek yeni evlenen çifti tebrik etti.

Katılımcılar mesafelerini koruyarak yalnızca uzaktan el sallamakla yetindiler.

Sıradan düğünlerden çok farklı görünen bu devasa organizasyonla evlenen Tengku Muhammed Hafız ve gelin Oceane Alagia sıradan bir çift değiller.

Damat, eskiden bakanlık yapmış bir politikacı olan Tengku Adnan'ın oğlu.

Oğlunun düğününü Facebook'ta paylaşan Tengku Adnan, "Bu sabah yaklaşık olarak 10 bin araçlık bir katılım olduğunu öğrendim" yazdı:

"Ailem ve ben şeref duyduk. Arabadan çıkmadan katıldığınız bu düğündeki önlemler için gösterdiğiniz anlayışa teşekkür ederiz."

10 bin katılımcının arabayla geçişi yaklaşık 3 saat sürdü. Ancak arabayla geçip el sallamaktan daha fazlasını da yaptılar.

Sosyal mesafeyi gözeterek, arabalarında daha önceden hazırladıkları yemeklerle bir akşam yemeği de yediler.

Düğünle ilgili diğer bir detay, 10 bin kişilik kutlamadan bir gün sonra, damadın 70 yaşındaki siyasetçi babasının 500 bin dolarlık bir yolsuzluk davasında suçlu bulunup 12 ay hapis cezasına çarptırılması oldu. 16 yıldan beri milletvekili olan Tengku Adnan'ın yerel bir iş insanından rüşvet aldığı ileri sürülüyor.

Malezya, koronavirüs salgınında yeni bir yükselişle mücadele eden ülkeler arasında. Ülkede şimdiye kadar 93 bin koronavirüs vakası tespit edilirken 430 kişi Covid kaynaklı olarak yaşamını yitirdi.