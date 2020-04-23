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Dünya
DHA
Haber Giriş: 23.04.2020 - 13:37,Son Güncelleme:

Son dakika haberler... Dünya Sağlık Örgütü'nden flaş Türkiye açıklaması

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Son dakika haberler... Dünya Sağlık Örgütü'nden flaş Türkiye açıklaması
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Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Corona Virüsü salgınında son durumu değerlendirdi. Salgının Türkiye'deki durumu konusunda temkinli iyimserlik içerisinde oldukları ve vaka sayılarının dengelenmeye başladığı belirtildi.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Avrupa Bölümü'nün bugün düzenlediği basın toplantısında Corona Virüse ilişkin önemli açıklamalar geldi.

WHO'nun Olay Yönetim Ekibi'nden Catherine Smallwood bir gazetecinin sorusu üzerine Türkiye'de Corona Virüsü salgınının durumuyla ilgili sorusuna şu yanıtı verdi: "Şu anda Türkiye'de vaka sayısının 100 bine yaklaştığını görüyoruz ve geçen hafta içerisinde vaka artış oranı da yaklaşık yüzde 47 oldu. Yani, belli bir düzeyde artışların halen sürdüğünü görüyoruz. "Ancak Türkiye'de çok erken aşamalarda uygulanmaya başlanan önlemler sayesinde genel eğilimde vaka sayıları azalmaya ya da dengeye oturmaya başladı. Genel olarak, Türkiye konusunda vaka sayılarının dengeye oturmasıyla birlikte temkinli bir iyimserlik içerisindeyiz." 

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, açıklamalarda bulundu
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