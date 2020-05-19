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Dünya
DHA
Haber Giriş: 19.05.2020 - 15:29,Son Güncelleme:

Son dakika haberler... DSÖ'ye uluslararası soruşturma başlıyor

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Son dakika haberler... DSÖ'ye uluslararası soruşturma başlıyor
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Bir çok ülke Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO), ABD ve Çin arasında 300.000'den fazla insanı öldüren koronavirüsün uluslararası tepkisini nasıl yönettiğine dair bağımsız bir soruşturma başlatmayı kabul etti.

Dünya Sağlık Örgütü üyesi ülkeler, 'pandeminin ele alınması' konusunda ABD'nin DSÖ'ye yönelik eleştirileri üzerine Birleşmiş Milletler'in bağımsız bir soruşturma başlatmasını kabul etti.

Trump, 14 Nisan'da DSÖ'yü salgınla mücadelede başarısızlık ve Çin'e yakın durmakla suçlamış ve örgüte sağlanan finansal desteği askıya aldıklarını açıklamıştı.

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Trumptan DSÖye şoke eden tehdit
Trump'tan DSÖ'ye şoke eden tehdit

 

DSÖ'den Türkiye açıklaması
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