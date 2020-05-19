DHA
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Son dakika haberler... DSÖ'ye uluslararası soruşturma başlıyor
Bir çok ülke Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO), ABD ve Çin arasında 300.000'den fazla insanı öldüren koronavirüsün uluslararası tepkisini nasıl yönettiğine dair bağımsız bir soruşturma başlatmayı kabul etti.
Dünya Sağlık Örgütü üyesi ülkeler, 'pandeminin ele alınması' konusunda ABD'nin DSÖ'ye yönelik eleştirileri üzerine Birleşmiş Milletler'in bağımsız bir soruşturma başlatmasını kabul etti.
Trump, 14 Nisan'da DSÖ'yü salgınla mücadelede başarısızlık ve Çin'e yakın durmakla suçlamış ve örgüte sağlanan finansal desteği askıya aldıklarını açıklamıştı.
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