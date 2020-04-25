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Dünya
Reuters
Haber Giriş: 25.04.2020 - 13:07,Son Güncelleme:

Son dakika haberler... DSÖ'den flaş açıklama: Henüz kanıt yok

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Son dakika haberler... DSÖ'den flaş açıklama: Henüz kanıt yok
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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Corona Virüsüne (COVID-19) yakalanıp iyileşenler ile ilgili kritik bir uyarıda bulundu. 'bağışıklık pasaportu' gibi uygulamaların risk doğuracağını savunan DSÖ, "İyileşenlerin yeniden hastalık geçirmeyeceğine henüz bir kanıt yok" açıklamasını yaptı.

Şili'nin geçen hafta başlattığı 'bağışıklık pasaportu' uygulamasına Dünya Sağlık Örgütü'nden flaş bir açıklama geldi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), COVID-19'dan iyileşen ve antikorları olan kişilerin ikinci bir Corona Virüsü enfeksiyonundan korunduğuna dair “kanıt yok” olduğunu söyledi.

DSÖ, açıklamasında, enfekte olmuş kişilere “dokunulmazlık pasaportları” veya “risksiz sertifikalar” çıkarmaya karşı uyardı ve uygulamanın standart tavsiyeleri görmezden gelebileceği için yayılma riskini artırabileceğini vurguladı.

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