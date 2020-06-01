MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriSon dakika haberler: Corona virüsünde vaka sayısı 6 milyon 300 bini aştı
GeriDünya Son dakika haberler: Corona virüsünde vaka sayısı 6 milyon 300 bini aştı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Dünya
AA- Fotoğraf:AP
Haber Giriş: 01.06.2020 - 17:39,Son Güncelleme:

Son dakika haberler: Corona virüsünde vaka sayısı 6 milyon 300 bini aştı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika haberler: Corona virüsünde vaka sayısı 6 milyon 300 bini aştı
Abone Olgoogle-news

Dünyada genelinde corona virüsü(Kovid-19) vaka sayısı 6 milyon 300 bini geçti. Kovid-19 vakası en fazla ABD'de görüldü, bu ülkede 1 milyon 839 bin 679 kişi Kovid-19'a yakalandı.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünyada Kovid-19'a yakalanan kişi sayısı 6 milyon 300 bin 892'ye ulaştı. 

Yeni tip koronavirüs vakası en fazla ABD'de görüldü, bu ülkede 1 milyon 839 bin 679 kişi Kovid-19'a yakalandı.

ABD'nin ardından en fazla vaka görülen ülkeler sırasıyla Brezilya (514 bin 992), Rusya (414 bin 878), İspanya (286 bin 509), İngiltere (274 bin 762), İtalya (232 bin 997), Hindistan (193 bin 473), Fransa (188 bin 882) ve Almanya (183 bin 564) oldu.

Türkiye'deki vaka sayısı 163 bin 942'ye ulaştı.

Vaka sayısı 50 bini aşan diğer ülkeler şöyle sıralandı:

"Peru (164 bin 476), İran (154 bin 445), Şili (99 bin 688), Kanada (90 bin 947), Meksika (90 bin 664), Suudi Arabistan (87 bin 142),  Çin (83 bin 17), Pakistan (72 bin 460), Belçika (58 bin 517) ve Katar (58 bin 433)."

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayıldı.

Dünya genelinde Kovid-19 nedeniyle 374 bin 538 kişi hayatını kaybetti.

Virüse yakalanan 2 milyon 866 bin 223 kişi iyileşirken, halen 3 milyon 60 bin 131 kişi tedavi görüyor.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle