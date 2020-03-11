Son dakika haberler: Corona virüs nedeniyle ABD'de bazı okullar tatil edildi

Çin’de yeni tip Corona Virüs (Kovid-19) salgınında can kaybı 3 bin 161’e yükseldi. Ülkede Kovid-19 salgınından dolayı son 24 saatte 22 kişi yaşamını yitirdi, 24 yeni vaka saptandı.



ABD'DE BAZI OKULLAR TATİL EDİLDİ



Yeni tip koronavirüs(corona virüs) salgını nedeniyle ABD'de şu ana kadar 621 okulda eğitime ara verilirken, bu durumdan yaklaşık 435 bin öğrenci etkilendi. Westchaster Okulu da 09 - 18 Mart tarihleri arasında eğitime ara verdi.



