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Dünya
AA- Fotoğraf: AFP
Haber Giriş: 11.03.2020 - 09:27,Son Güncelleme:/

Son dakika haberler: Corona virüs nedeni ile Endonezya'da ilk ölüm

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Son dakika haberler: Corona virüs nedeni ile Endonezya'da ilk ölüm
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Endonezya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ilk kez bir kişi hayatını kaybetti

Endonezya Sağlık Bakanlığı Kontrol ve Önleme Merkezi Direktörü Ahmed Yurianto, yaptığı açıklamada, Kovid-19 tespit edilerek gözetim altında tutulan 53 yaşındaki yabancı uyruklu bir kadının yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Yurianto, 9 Mart’ta, ülkede Kovid-19 tespit edilen 2 kişinin yabancı uyruklu olduğunu açıklarken, bu kişilerin ülkelerine ilişkin bilgi paylaşmamıştı.

Ülkedeki vaka sayısının dün 19'dan 27’ye yükseldiği bildirilmişti.

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