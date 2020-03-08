Son dakika haberler... Corona Virüs bir ülkeye daha sıçradı! Bulgaristan'da iki kişide görüldü

Plevne’den 27 yaşında bir erkek ve Gabrovo’dan 75 yaşında bir kadının, akciğer rahatsızlığı sonucu kaldırıldıkları hastanelerde COVID-19 testleri pozitif çıktı. Kriz Masası Başkanı Askeri Tıp Akademisi (VMA) Başhekimi Tümgeneral Prof. Dr. Ventsislav Mutafçiyski, iki kişinin ikişer ayrı testte Corona Virüsün olumlu netice verdiğini, bir testin ise negatif çıktığını açıkladı.

“HASTA SIFIR” ARANIYOR

Tümgeneral Prof. Dr. Mutafçiyski, durumu iyileşen iki Corona Virüs hastasının yurtdışına gitmediklerini ve salgın bölgesinden gelen insanlarla temas etmediklerini ifade etti. Corona Virüsü bulaştıran ilk hastayı aradıklarını belirten Tümgeneral Mutafçiyski “Hasta sıfırı yani hastalığın ilk çıktığı kişiyi tespit edemiyoruz” dedi.

Gabrovo’da hastanede yatan yaşlı kadının zatürre teşhisiyle tedavi gördüğü ve odada iki başka hastayla kaldığı açıklandı. Gabrovo Tota Venkova Hastanesi Müdürü Dr. Minko Mihov odadaki diğer hastalar ve tıbbi ekibin de Corona Virüs testine tabi tutulacağını açıkladı.

Tümgeneral Prof. Dr. Mutafçiyski haftasonu yapılan 110 Corona Virüs testinden hepsinin negatif çıktığını söyledi. Basın toplantısında ayrıca Ulusal Corona Virüs Kriz Masası Merkezi’nde çok ilginç vakalarla karşılaşıldığını, salgın korkusuyla yurt dışından dönen bir TIR şoförünün on günden beri evinin önünde kamyonuna kapanarak, kendini karantinaya aldığını söyledi.

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