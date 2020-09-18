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Dünya
Haber Giriş: 18.09.2020 - 15:21 | Son Güncelleme:

Son dakika haberler: Çin'de aşı laboratuvarında panik: 3 bin kişiye bakteri bulaştı

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Son dakika haberler: Çin'de aşı laboratuvarında panik: 3 bin kişiye bakteri bulaştı
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Çin’in kuzeybatısında, hayvanlar için aşı üreten devlete ait bir biyolojik tesiste yaşanan sızıntı sonucu binlerce kişinin bakteriyel bir hastalığa yakalandığı açıklandı.

2.9 milyonluk bir şehir olan Lanzhou'daki sağlık yetkilileri, 3 bin 245 kişinin genellikle enfekte hayvanlarla veya hayvan ürünleriyle yakın temastan kaynaklanan, bruselloza yakalandığını söyledi.

Yetkililer yaklaşık 22 bin kişiyi taradıktan sonra bin 401 kişi daha erken pozitif olarak test edildi. 

Lanzhou sağlık kurulu tarafından bugün yapılan açıklamaya göre, bakterilerin yayılmasında yaygın olarak koyun, sığır ve domuzlar rol aldı.

Yaşananlar nedeniyle bu yılın başlarında özür dileyen firmanın aşı üretim lisansı iptal edildi.

Yetkililer, hastalara ekim ayı itibariyle tazminatlarını ödemeye başlayacaklarını duyurdu.

Malta ateşi veya Akdeniz ateşi olarak da bilinen bruselloz, baş ağrısı, kas ağrısı, ateş ve yorgunluk gibi semptomlara neden olabiliyor. 

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