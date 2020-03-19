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Dünya
BERLİN
Haber Giriş: 19.03.2020 - 13:28,Son Güncelleme:/

Son dakika haberler... Cem Özdemir ve Michel Barnier'de de Corona Virüsü çıktı!

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Son dakika haberler... Cem Özdemir ve Michel Barnier'de de Corona Virüsü çıktı!
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Almanya'da siyasetçi Cem Özdemir ile AB Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier'in Kovid-19 testi pozitif çıktı. Özdemir, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Almanya'da siyasetçi Cem Özdemir ile AB Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier'in Kovid-19 testi pozitif çıktı.

"EVDE KARANTİNADAYIM"

Testi pozitif çıkan Yeşillerli eski Eş Başkan Cem Özdemir evde karantinada. Özdemir, virüse yakalandığını sosyal medya hesabından şöyle duyurdu:

“Ben de koronavirüse yakalandım. Ama iyiyim. Kimse endişe duymasın benim için. Evde karantinadayım. Durumu iyi olmayanlarla ilgilenin” dedi.

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