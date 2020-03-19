Son dakika haberler... Cem Özdemir ve Michel Barnier'de de Corona Virüsü çıktı!
Almanya'da siyasetçi Cem Özdemir ile AB Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier'in Kovid-19 testi pozitif çıktı. Özdemir, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Almanya'da siyasetçi Cem Özdemir ile AB Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier'in Kovid-19 testi pozitif çıktı.
"EVDE KARANTİNADAYIM"
Testi pozitif çıkan Yeşillerli eski Eş Başkan Cem Özdemir evde karantinada. Özdemir, virüse yakalandığını sosyal medya hesabından şöyle duyurdu:
“Ben de koronavirüse yakalandım. Ama iyiyim. Kimse endişe duymasın benim için. Evde karantinadayım. Durumu iyi olmayanlarla ilgilenin” dedi.
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