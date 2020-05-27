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Dünya
AA- Fotoğraf:AFP
Haber Giriş: 27.05.2020 - 09:00,Son Güncelleme:

Son dakika haberler: Brezilya'da Kovid-19'da ürküten tablo

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Son dakika haberler: Brezilya'da Kovid-19'da ürküten tablo
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Brezilya'da corona virüs(Kovid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı 1039 artarak 24 bin 512'ye yükseldi.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede Kovid-19 kaynaklı can kaybı son 24 saatte 1039 artarak 24 bin 512'ye yükseldi.

Ülkedeki vaka sayısı 16 bin 324 artışla 391 bin 222'ye ulaştı. 

Kovid-19 vakalarına ilişkin güncel verilerin derlendiği Worldometer internet sitesine göre, Latin Amerika'da en fazla vaka ve ölümün görüldüğü Brezilya, dünyada da ABD'nin ardından en fazla vaka tespit edilen ikinci ülke konumunda bulunuyor.

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