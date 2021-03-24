Son dakika haberler... Brezilya'da kâbus: Bir günde 3 binden fazla kişi hayatını kaybetti!

Brezilya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 3 bin 251 kişinin hayatını kaybetmesiyle, salgının başlangıcından bu yana bir günde görülen en yüksek ölü sayısı kayda geçti.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saatte 3 bin 251 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülkedeki Kovid-19 kaynaklı ölümlerin sayısı 298 bin 676'ya, 82 bin 493 yeni vakanın tespit edilmesiyle de toplam vaka sayısı 12 milyon 130 bin 19'a yükseldi.

Ülkede salgından en çok etkilenen yaklaşık 44 milyon nüfuslu Sao Paulo eyaletinde 2 milyon 332 bin 43 kişide görülen Kovid-19, 68 bin 623 kişinin ölümüne sebep oldu.

Dünyada ABD'nin ardından salgından en çok etkilenen Brezilya, son günlerde hem yoğun bakım ünitelerindeki doluluk hem de ülkenin Amazonas eyaletinde ortaya çıktığı düşünülen Kovid-19'un daha bulaşıcı türü P1'in yayılması nedeniyle zor günlerden geçiyor.

Nüfusu 210 milyonu aşan Brezilya'da son bir haftada günlük ortalama ölü sayısı 2 bin 300'ün, vaka sayısı da 75 binin üzerinde seyrediyor.

Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor. Salgın nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 3 bin 251, Meksika'da 809, Arjantin'de 153, Kolombiya'da 126, Peru'da 135, Şili'de 25, Ekvador'da 26, Bolivya'da 19 ve Paraguay'da 49 kişi yaşamını yitirdi.

MEKSİKA

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 809 kişi hayatını kaybetti, 5 bin 881 yeni vaka tespit edildi.

Ülkede Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 199 bin 48’e, toplam vaka sayısı da 2 milyon 203 bin 41’e, iyileşenlerin sayısı da 1 milyon 744 bin 262’ye çıktı.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 13. ülke" konumunda bulunuyor.

ARJANTİN

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 153 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam ölü sayısı 54 bin 823’e, 9 bin 405 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 2 milyon 261 bin 577’ye çıktı.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 2 milyon 43 bin 957 olarak açıklandı.

Arjantin, "dünyada en fazla vaka görülen 12. ülke" konumunda bulunuyor.

KOLOMBİYA

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 126 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 62 bin 274’e çıktı.

Son 24 saatte 4 bin 946 vakanın tespit edildiği ülkede toplam vaka sayısı 2 milyon 347 bin 224’e, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 239 bin 936’ya ulaştı.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 11. ülke" konumunda bulunuyor.

PERU

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 135 kişi yaşamını yitirdi ve 4 bin 978 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 1 milyon 481 bin 259'a, virüse bağlı can kaybı 50 bin 474'e, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 397 bin 341'e yükseldi.

ŞİLİ

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 25 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 22 bin 384'e çıktı.

Vaka sayısı 4 bin 864 artışla 942 bin 958'e, iyileşenlerin sayısı 882 bin 772'ye ulaştı. EKVADOR

Ekvador Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 26 artarak 16 bin 504'e, vaka sayısı da 719 artışla 313 bin 570'e yükseldi.

Ülkede virüs tespit edilen 271 bin 847 kişi de iyileşti.

BOLİVYA

Bolivya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 19 kişi hayatını kaybetti ve 879 yeni vaka görüldü.

Ülkede vaka sayısı 266 bin 86'ya, virüse bağlı can kaybı 12 bin 93'e, sağlığına kavuşanların sayısı 213 bin 779'a çıktı.

PARAGUAY

Paraguay Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 49 kişi hayatını kaybetti ve 2 bin 23 yeni vaka görüldü.

Ülkede vaka sayısı 198 bin 135'e, virüse bağlı can kaybı 3 bin 818'e, sağlığına kavuşanların sayısı 162 bin 879'a çıktı.

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