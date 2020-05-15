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Dünya
AA- Fotoğraf: AFP
Haber Giriş: 15.05.2020 - 10:18,Son Güncelleme:

Brezilya'da corona virüsten ölümler artıyor

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Brezilya'da corona virüsten ölümler artıyor
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Brezilya’da corona virüs(Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 844 artarak 13 bin 993'e yükseldi.

Globo.com sitesinin Brezilya Sağlık Bakanlığına dayandırdığı haberine göre, ülkede 844 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 13 bin 993’e çıktı.

Ayrıca ülkedeki vakası sayısı 13 bin 944 artışla 202 bin 918’e yükseldi.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği Worldmeter internet sitesine göre, Latin Amerika’da vaka ve ölüm sayıları bakımından Kovid-19’un en yoğun olduğu Brezilya, vaka sayısı açısından dünyada da altıncı sırada yer alıyor.

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