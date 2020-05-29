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Hürriyet
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Dünya
AA- Fotoğraf: AP
Haber Giriş: 29.05.2020 - 09:07,Son Güncelleme:

Son dakika haberler: Brezilya'da corona virüste ürküten tablo!

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Güney Amerika ülkelerinden Brezilya'da yeni tip corona virüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 1156 kişi yaşamını yitirdi. Brezilya, dünyada da "ABD'nin ardından en fazla vaka tespit edilen ikinci ülke" konumunda bulunuyor.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede Kovid-19 kaynaklı can kaybı son 24 saatte 1156 artarak 26 bin 754'e yükseldi. Ülkedeki vaka sayısı 26 bin 417 artışla 438 bin 238'e ulaştı. 

Kovid-19 vakalarına ilişkin güncel verilerin derlendiği Worldometer internet sitesine göre, Latin Amerika'da en fazla vaka ve ölümün görüldüğü Brezilya, dünyada da "ABD'nin ardından en fazla vaka tespit edilen ikinci ülke" konumunda bulunuyor.

 

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